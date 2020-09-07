Англия

Валлийский футболист следующий сезон проведет за "клинков".

Итан Ампаду следующий сезон проведет в составе Шеффилд Юнайтед на правах арендного соглашения, сообщает официальный сайт "клинков".

"Нам нужно поблагодарить Фрэнка Лэмпарда и людей в Челси за то, что они помогли этому случиться. У нас с ними хорошие отношения, и они знают, что мы будем хорошо о нем заботиться", — гласит заявление Шеффилд Юнайтед.

Итан Ампаду в прошлом сезоне провел семь поединков за РБ Лейпциг, в которых получил одну желтую карточку.

Напомним, что полузащитник остался недоволен своим предыдущим опытом аренды в Лейпциг.