Англия

Игрок сборной Северной Ирландии останется выступать в Премьер-лиге.

Левый защитник Норвича Джамал Льюис подписал пятилетний контракт с Ньюкаслом, сообщил официальный сайт "сорок".

В прошлом сезоне 22-летний Джамал хорошо проявил себя в Премьер-лиге, но это не спасло "канареек" от вылета в Чемпионшип. На счету футболиста сборной Северной Ирландии 1 гол в 28 играх АПЛ.

Льюис стал уже пятым новичком Ньюкасла этим летом. До него ряды "сорок" пополнили вратарь Марк Гиллеспи (Мазервелл), полузащитники Джефф Хендрик и Райан Фрейзер (свободные агенты, до того играли за Бернли и Борнмут соответственно) и нападающий Каллум Уилсон (Борнмут)