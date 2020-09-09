Англия

Скорее всего, бельгиец продолжит карьеру в составе Кристал Пэлас.

Контракт Миши Батшуайи с Челси заканчивается следующим летом. "Синие" не хотят терять бельгийца бесплатно. Поэтому они намерены продлить договор с игроком на один год, после чего отпустят его в аренду в Кристал Пэлас, сообщает Sportsmail.

Батшуайи перешел в Челси в 2016 году из Марселя за 32 млн фунтов. Именно его гол гарантировал "синим" чемпионство в последующем сезоне, но в целом карьера у Миши на Стэмфорд Бридж не задалась.

Бельгиец в прошлом сезоне был третьим форвардом команды после Тэмми Абрахама и Оливье Жиру, а с приходом Тимо Вернера его позиции точно не улучшатся.

Миши уже уходил в аренду в Валенсию, дортмундскую Боруссию и Кристал Пэлас. За последних он забил семь голов во второй части сезона-2018/19.