Англия

Боруссия Дортмунд требует за англичанина 120 миллионов евро.

Крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо все-таки может в текущее межсезонье перебраться в Манчестер Юнайтед. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, у 20-летнего англичанина с "красными дьяволами" уже несколько месяцев согласованы все условия личного контракта, но проблемой остаются финансовые запросы клуба из Дортмунда.

Чтобы оформить трансфер Санчо, Манчестер Юнайтед необходимо заплатить "шмелям" 120 миллионов евро, при этом сам футболист хочет перебраться на Олд Траффорд.

Если манкунианцы не выплатят вышеупомянутую сумму, то английский вингер продолжит выступать за Боруссию Д, руководство которой минувшим летом заявило, что их лидер никуда не уйдет.

В сезоне-2019/20 Джейдон Санчо провел во всех турнирах на клубном уровне 44 поединка, в которых он забил 20 голов и отдал 20 результативных передач.