Германия

В сезоне-2020/21 Джейдон Санчо продолжит выступления за Боруссию Д.

Спортивный директор Боруссии Д Михаэль Цорк заявил, что Джейдон Санчо не покинет команду и в следующем сезоне продолжит выступления в составе "шмелей" – сообщил официальный Твиттер клуба.

"Санчо остается игроком Боруссии, – подвел итог разговорам о переходе Джейдона в Манчестер Юнайтед Цорк. – Он будет играть за нас в следующем сезоне. Решение окончательное. Прошлым летом мы согласовали с игроком повышение зарплаты и продлили контракт до 2023 года".

Ранее сообщалось, что Санчо отправился на предсезонный сбор Боруссии Д в Швейцарию.

20-летний вингер национальной сборной Англии (11 матчей, 2 гола) в составе первой команды Боруссии Д провел 99 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча.