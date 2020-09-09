Англия

Атлетико и Ювентус связывались с Арсеналом по поводу возможного трансфера француза.

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт будет добиваться от руководства разъяснения ситуации касательно своего будущего. Причиной этому стали всевозможные слухи в СМИ, которые твердят о желании "канониров" расстаться с французом.

Как сообщает ESPN, Атлетико и Ювентус запрашивали у Арсенала информацию по 29-летнему форварду, однако официальных предложений не поступало из-за суммы в 40 миллионов фунтов, которую запросил лондонский клуб.

Кроме того, "канониры" готовы включить Ляказетта в сделку по полузащитнику Томасу Партею, но Атлетико не намерен расставаться со своим футболистом и настаивает на выплате клаусулы в размере 50 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Александр Ляказетт провел в футболке Арсенала 39 поединков во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.