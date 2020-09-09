Англия

Майк Эшли хотел завершить поглощение "сорок" Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Ньюкасл выступил с заявлением на своем официальном сайте по поводу потенциальной продажи клуба Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF), который возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман.

Руководство "сорок" подтвердило, что Премьер-лига отклонила предложение о поглощении команды новыми инвесторами на основании теста потенциальных владельцев и директоров.

Ньюкасл и его нынешние владельцы не согласны с решением АПЛ, поскольку, по их словам, они предоставили неопровержимые доказательства и юридические заключения о том, что PIF является независимым и автономным от правительства Саудовской Аравии.

В клубе также не уверены, что исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс и сама Премьер-лига действовали надлежащим образом в отношении этого вопроса и будут рассматривать все возможные варианты, которые им доступны.

В официальном заявлении также отмечается, что нынешний владелец Ньюкасла Майк Эшли полностью привержен обеспечению завершения процесса поглощения клуба, поскольку, по его мнению, это находится в интересах клуба.