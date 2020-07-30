Судя по всему, Майк Эшли продолжит продолжит управлять клубом.
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30 июля 2020, 18:59
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, который возглавляет наследный принц Мохаммед бин Салман, отказался от приобретения Ньюкасла.
"Мы отказались от покупки футбольного клуба Ньюкасла. Это большое сожаление для нас, ведь мы могли инвестировать в отличный город Ньюкасл. Мы верили, что можем вернуть величие клубу".
"Процесс покупки затянулся, а также глобальная неопределенность сделала потенциальные инвестиции нежизнеспособными", — гласит заявление фонда.
Отметим, что саудовцы договорились о приобретении Ньюкасла за 300 миллионов фунтов.