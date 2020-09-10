Англия

Менеджер подтвердил, что будет работать с командой.

Главный тренер Лидса Марсело Бьелса подтвердил, что достиг соглашения с руководством о новом контракте и продолжит тренировать команду.

"В следующем сезоне я буду работать в Лидс Юнайтед. Мы все решили, и это определенно, что я буду здесь в грядущем сезоне, но, как и при любых переговорах, ничего не делается, пока мы не официально не подпишем контракт".

"Почему до сих пор не подписали соглашение? Это не имеет значения. Я работал на 100 процентов с тех пор, как мы получили повышение в классе. Клуб, болельщики, игроки — все они заслуживают того, чтобы быть в Премьер-лиге", — цитирует Бьелсу Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Лидс продлил с аргентинцем соглашение всего на один год — до конца сезона.