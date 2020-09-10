Англия

Игрок проведет сезон на юге Лондона.

Официальный сайт Челси сообщает, что нападающий команды Миши Батшуайи проведет следующий сезон в аренде в Кристал Пэлас.

Кроме того, бельгийский футболист продлил свой контракт с "синими" на один год. Предыдущая сделка истекала летом 2021 года.

К слову, "орлы" уже арендовали нападающего во второй половине сезона-2018/19. Тогда Миши забил за Пэлас семь голов.

Ранее сообщалось, что все новички Челси определились со своими игровыми номерами.