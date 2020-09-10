Англия

Лондонский клуб представил предварительную заявку на сезон.

Челси продолжает подготовку к старту очередного сезона в английской Премьер-лиге.

Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, новички команды определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в следующем сезоне. Тиаго Силва взял футболку с номером 6, Тимо Вернер выбрал 11-й номер, Бен Чилвелл – 21-й номер, Хаким Зийех – 22-й номер, а Кай Хаверц будет выступать в футболке под номером 29.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиан Пулишич стал новым 10-м номером в Челси.

Челси стартует в новом сезоне АПЛ выездным матчем с Брайтоном, который запланирован на 14 сентября.