Англия

"Дачники" укрепили состав защитником Лиона.

Крайний защитник Лиона Кенни Тете стал футболистом Фулхэма, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Отмечается, что нидерландский футболист заключил с лондонской командой контракт на четыре года в возможностью продления еще на год.

"Я слышал об интересе Фулхэма и был потрясен. Я поговорил с людьми вокруг меня и быстро понял, что хочу покинуть Лион и присоединиться к Фулхэму. Команда вернулась в Премьер-лигу, и я сделаю все возможное, чтобы мы остались там".

Ранее сообщалось, что "дачники" арендовали у ПСЖ голкипера Альфонса Ареола.