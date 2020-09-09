Француз присоединился к новичку АПЛ.
Альфонс Ареола, Fulham Football Club
09 сентября 2020, 22:14
Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола перешел в Фулхэм, сообщает официальный твиттер английского клуба.
Французский вратарь присоединился к лондонскому клубу на правах годичной аренды. Соглашение между сторонами также предусматривает опцию выкупа.
Действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.
В прошлом сезоне 27-летний страж ворот выступал на правах аренды в мадридском Реале, где провел 9 поединков и стал чемпионом Испании.
Ранее сообщалось, что защитник Торино Ола Айна также перешел в Фулхэм на правах аренды.