Англия

Француз присоединился к новичку АПЛ.

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареола перешел в Фулхэм, сообщает официальный твиттер английского клуба.

Французский вратарь присоединился к лондонскому клубу на правах годичной аренды. Соглашение между сторонами также предусматривает опцию выкупа.

Действующий контракт Ареола с ПСЖ рассчитан до июня 2023 года.

В прошлом сезоне 27-летний страж ворот выступал на правах аренды в мадридском Реале, где провел 9 поединков и стал чемпионом Испании.

Ранее сообщалось, что защитник Торино Ола Айна также перешел в Фулхэм на правах аренды.