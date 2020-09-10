Англия

Хавбек рассказал о переходе в стан "ирисок".

Полузащитник Эвертона Хамес Родригес прокомментировал свой переход в английский клуб.

"Я приехал в топ-клуб, чтобы добиться больших результатов. Я думаю, что клуб — это бизнес. Клуб, который серьезно настроен на то, чтобы происходило хорошее развитие. У него богатая история и громкое имя. Я здесь, чтобы преуспеть, и я думаю, что мы можем сделать это вместе".

"В клубе много серьезно настроенных людей на всех уровнях, которые полны решимости добиться успеха, а это будет означать завоевание трофеев", — сказал Хамес официальному сайту "ирисок".

Ранее сообщалось, что колумбийский футболист обошелся Эвертону в половину ранее заявленной суммы.