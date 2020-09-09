Англия

Колумбийский полузащитник перешел к "ирискам" из Реала.

Британское издание ВВС уверяет, что трансфер полузащитника Реала Хамеса Родригеса обошелся Эвертону куда дешевле, чем предполагалось изначально – всего 13,2 млн евро, а не 25 млн.

29-летний колумбиец подписал двухлетний контракт с ливерпульским клубом. В договоре предусмотрена возможность продления на еще один сезон.

Хамес уже в третий раз переходит в команды Карло Анчелотти. До этого он выступал под руководством итальянца в Реале и Баварии.

Кроме Хамеса Эвертон подписал еще двух полузащитников – Аллана из Наполи и Абдулайе Дукуре из Уотфорда. Также "ирискам" приписывают интерес к защитнику Челси Фикайо Томори.