"Горожане" могут приобрести бельгийца.
Жереми Доку, getty images
10 сентября 2020, 23:55
Манчестер Сити рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Андерлехта Жереми Доку, сообщает Telegraph.
По данным источника, "горожане" намерены воспользоваться тем, что главный тренер бельгийцев — экс-защитник команды Венсан Компани.
В текущем сезоне Доку уже провел в чемпионате Бельгии четыре поединка, забив один гол и отдав одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Сити готовится приобрести центрального защитника Наполи Калиду Кулибали.