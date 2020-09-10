Англия

"Горожане" могут приобрести бельгийца.

Манчестер Сити рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Андерлехта Жереми Доку, сообщает Telegraph.

По данным источника, "горожане" намерены воспользоваться тем, что главный тренер бельгийцев — экс-защитник команды Венсан Компани.

В текущем сезоне Доку уже провел в чемпионате Бельгии четыре поединка, забив один гол и отдав одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Сити готовится приобрести центрального защитника Наполи Калиду Кулибали.