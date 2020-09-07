Наполи не отпустит сенегальца менее чем за 75 миллионов евро, включая бонусы.
Калиду Кулибали, Getty Images
07 сентября 2020, 13:53
Манчестер Сити не оставляет попыток усилить свой состав центральным защитником Наполи Калиду Кулибали. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, "горожане" готовят новое предложение по 29-летнему сенегальцу. При этом известно, что неаполитанцы не отпустят своего игрока менее чем за 75 миллионов евро, включая различные бонусы.
Ман Сити уже согласовал с Кулибали условия личного контракта. Сообщалось, что центрбек будет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро в год, если удастся в конечном итоге заключить сделку.
В сезоне-2019/20 итальянской Серии А Калиду Кулибали отыграл 25 матчей, в которых результативными действиями не отличился.