Италия

Наполи не отпустит сенегальца менее чем за 75 миллионов евро, включая бонусы.

Манчестер Сити не оставляет попыток усилить свой состав центральным защитником Наполи Калиду Кулибали. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, "горожане" готовят новое предложение по 29-летнему сенегальцу. При этом известно, что неаполитанцы не отпустят своего игрока менее чем за 75 миллионов евро, включая различные бонусы.

Ман Сити уже согласовал с Кулибали условия личного контракта. Сообщалось, что центрбек будет зарабатывать в новом клубе 10 миллионов евро в год, если удастся в конечном итоге заключить сделку.

В сезоне-2019/20 итальянской Серии А Калиду Кулибали отыграл 25 матчей, в которых результативными действиями не отличился.