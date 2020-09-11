Англия

Голкипер вскоре может переехать в Бирмингем.

Руководство Арсенала готово принять предложение Астон Виллы о покупке голкипера Эмилиано Мартинеса, сообщает Independent.

По данным источника, бирмингемцы предложили за вратаря 15 миллионов фунтов, и "канониры" согласны продать игрока за эту сумму.

Отмечается, что сам Мартинес также хочет покинуть Арсенал, потому что клуб видит первым номером в команде Бернда Лено.

Ранее сообщалось, что лондонцы договорились о продлении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом.