Англия

Форвард продолжит выступления в лондонском клубе.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг близок к продлению контракта с Арсеналом, сообщает портал The Athletic.

Габонский форвард согласовал условия нового контракта и должен оформить его в ближайшее время. Соглашение футболиста с "канонирами" будет рассчитано до июня 2023 года.

Действующий договор Обамеянга с лондонским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В новом сезоне 31-летний игрок отличился голом в победном для Арсенала матче за Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Обамеянг повторил рекорд Алексиса Санчеса по забитым на Уэмбли голам.