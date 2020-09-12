Англия

Защитник "канониров" отличился в первой же официальной игре за новый клуб.

Бразильский центральный защитник Арсенала Габриэль Магальяйнс сумел отметиться забитым мячом в игре первого тура Премьер-лиги против Фулхэма.

Перешедший летом из Лилля защитник выиграл верховую борьбу после подачи с углового от Виллиана и отправил мяч в ворота.

Первый мяч во встрече (а заодно дебютный в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги) забил Александр Ляказетт.

На данный момент счет матча 3:0 в пользу Арсенала – после еще одной передачи Виллиана забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Следить за ходом матча вы можете в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.