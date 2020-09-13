Англия

Football.ua представляет анонс матча первого тура АПЛ сезона-2020/21.

В рамках стартового тура английской Премьер-лиги любителей футбола ожидает противостояние между Тоттенхэмом и Эвертоном, которые в сезоне-2020/21 явно будут бороться за попадание в еврокубковую зону.

Воскресенье, 13 сентября, 18:30. Стадион Тоттенхэм Хотспур. Главный арбитр — Мартин Аткинсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Новая кампания чемпионата Англии находится в самом разгаре. Несмотря на отсутствие болельщиков на трибунах по понятным причинам, интерес к поединкам уж точно меньшим не стал. Так, уже в первом туре выявлять сильнейшего будут коллективы двух именитых тренеров в лице Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти, которые ставят перед собой амбициозные цели на сезон-2020/21 и совершили ряд усилений в текущее трансферное окно.

Нельзя сказать, что Тоттенхэм устроил глобальную перестройку команды в межсезонье, но некоторые кадровые изменения достойны отдельного внимания. Стан "шпор" на правах свободного агента покинул Ян Вертонген, полноценным игроком Саутгемптона стал Кайл Уокер-Питерс и завершился контракт у возрастного голкипера Михела Ворма. Впрочем, новичками северолондонский клуб также обзавелся. Под руководством Моуриньо теперь будут выступать правый защитник Мэтт Доэрти, полузащитник Пьер-Эмиль Хойбьерг и экс-вратарь сборной Англии Джо Харт.

Эвертон без громких подписаний уж точно не обошелся. Наконец-то завершилась трансферная сага с участием Алана, который покинул Наполи и вновь будет работать с Карло Анчелотти. "Ириски" также усилились хавбеком Абдулайе Дукуре из Уотфорда, а Хамес Родригес больше не является футболистом мадридского Реала и теперь будет пытаться вернуть свою лучшую форму на Гудисон Парк. Среди потерь стоит отметить вернувшегося в Монако Джибриля Сидибе, перебравшегося в Ниццу Моргана Шнейдерлена и завершившего свою карьеру Лейтона Бейнса.

Что касается стартовых составов, то Тоттенхэму не поможет Джафет Танганга, и под вопросом появление на поле Джовани Ло Чельсо по аналогичной причине. В остальном "шпоры" готовились к предстоящему матчу в полной боевой готовности, чего нельзя сказать об Эвертоне. Анчелотти не сможет рассчитывать на Жан-Филиппа Гбамена, Фабиана Делфа, Дженка Тосуна и Мейсона Холгейта.

Интересные факты:

- Тоттенхэм не проигрывал 15 последних матчей против Эвертона во всех турнирах;

- Тоттенхэм добыл победы в последних 4-х домашних матчах;

- Эвертон в последних 10-ти матчах АПЛ добыл лишь 3 победы;

- Эвертон побеждал Тоттенхэм в последний раз в ноябре 2008 года.

Не сыграют: Танганга — Гбамен, Делф, Тосун, Холгейт

Под вопросом: Ло Чельсо — ...