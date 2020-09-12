Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Кристал Пэлас в рамках первого тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Саутгемптон.

Автором единственного гола в этом матче стал Уилфрид Заа, который отличился взятием ворот в начале первого тайма и позволил "орлам" успешно стартовать в новом сезоне чемпионата Англии (1:0).

Смотрите видео гола и обзор матча Кристал Пэлас – Саутгемптон:

Кристал Пэлас – Саутгемптон 1:0

Гол: Заа, 13.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Куяте, Данн, Митчелл – Таунсенд, Макартур, Маккарти (Миливоевич, 74), Шлупп (Эзе, 81) – Заа, Айю.

Саутгемптон: Маккарти – Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек (Вестергор, 46), Бертранд – Смоллбоун (Дженепо, 77), Уорд-Праус, Ромеу, Редмонд – Адамс (Лонг, 85), Ингс.

Предупреждения: Шлупп, Маккарти – Уокер-Питерс.