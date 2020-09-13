Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Вест Хэм - Ньюкасл, Getty Images
13 сентября 2020, 01:33
Вест Хэм принимал на своем поле Ньюкасл в рамках первого тура английской Премьер-лиги, а победителем данного противостояния стали "сороки" (0:2).
Нападающий Каллум Уилсон в своем дебютном матче за Ньюкасл отметился взятием ворот, а уже на 87-й минуте окончательную точку в поединке поставил гол в исполнении Джеффа Хендрика.
Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Ньюкасл:
Вест Хэм — Ньюкасл 0:2
Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87
Вест Хэм: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.
Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).
Предупреждения: Фредерикс, Ярмоленко - Манкильо, Хэйден.