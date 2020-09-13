Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Вест Хэм принимал на своем поле Ньюкасл в рамках первого тура английской Премьер-лиги, а победителем данного противостояния стали "сороки" (0:2).

Нападающий Каллум Уилсон в своем дебютном матче за Ньюкасл отметился взятием ворот, а уже на 87-й минуте окончательную точку в поединке поставил гол в исполнении Джеффа Хендрика.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Хэм — Ньюкасл:

Вест Хэм — Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87

Вест Хэм: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.

Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).

Предупреждения: Фредерикс, Ярмоленко - Манкильо, Хэйден.