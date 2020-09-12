Англия

Андрей Ярмоленко появился на поле во втором тайме.

Вест Хэм сошелся в противостоянии с Ньюкаслом в рамках первого тура английской Премьер-лиги.

Благодаря голу Каллума Уилсона, для которого этот матч стал дебютным в футболке "сорок", а также взятию ворот в исполнении Джеффа Хендрика, победителем этой встречи стал Ньюкасл.

Андрей Ярмоленко также принял участие в данном поединке, выйдя на замену на 67-й минуте вместо Марка Нобла, однако украинец заработал лишь желтую карточку и не смог повлиять на конечный результат встречи.

Вест Хэм — Ньюкасл 0:2

Голы: Уилсон, 56, Хендрик, 87

Вест Хэм: Фабиански, Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Нобл (Ярмоленко, 67), Райс, Соучек, Форнальс (Аллер, 67), Боуэн (Фелипе Андерсон, 89), Антонио.

Ньюкасл: Дарлоу, Манкильо, Фернандес, Ласселс, Льюис, Шелви, Хэйден, Хендрик, Сен-Максимен (Жоэлинтон, 75), Кэрролл (Лонгстафф, 88), Уилсон (Альмирон, 85).

Предупреждения: Фредерикс, Ярмоленко - Манкильо, Хэйден.