Англия

Французский форвард опроверг слухи о желании покинуть стан "канониров".

В первом туре английской Премьер-лиги Арсенал добыл разгромную победу над Фулхэмом в гостях (0:3), а автором одного из голов в составе "канониров" стал Александр Ляказетт.

Французский нападающий высказался о результате встречи, а также прокомментировал слухи о разбирательствах с руководством Арсенала касательно своего будущего.

"У нас очень большие амбиции. Мы знаем, что Обамеянг забьет много голов в этом сезоне. Я хочу помочь команде быть на высоте, я знаю, что это моя работа. Я постараюсь сделать все, что в моих силах в этом сезоне. Не знаю, готовы ли мы попасть в топ-4, но мы постараемся. Каждый день мы много работаем, чтобы добиться этой цели".

"Я действительно счастлив в Арсенале. Только пресса говорит, что я чем-то там недоволен. С самого начала я сказал, что хочу продолжать играть за Арсенал и выигрывать трофеи с этим клубом. В прошлом месяце мы подняли над головой титул, поэтому я счастлив быть здесь", — приводит слова Ляказетта официальный сайт Арсенала.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Фулхэм — Арсенал вы можете на Football.ua