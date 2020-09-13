Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Эвертон.

Жозе Моуриньо и Карло Анчелотти плодотворно провели трансферный период в короткое межсезонье, поэтому лондонский Тоттенхэм и Эвертон получили достойное усиление своих обойм. И уже в первом туре нового сезона наставники решили выставить с первых минут новичков. Со стороны "шпор" таковыми стали Доэрти и Хойбьерг, а в составе "ирисок" таковых сразу трое: обновленная опорная зона из Дукуре и Алана довершится Хамесом Родригесом в на фланге полузащиты.

Тоттенхэм: Льорис — Доэрти, Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Хойбьерг, Уинкс — Моура, Алли, Сон — Кейн.

Запасные: Харт, Санчес, Орье, Ламела, Сиссоко, Ндомбеле, Бергвейн.



Эвертон: Пикфорд — Коулман, Майкл Кин, Мина, Динь — Дукуре, Аллан — Ришарлисон, Гомеш, Родригес — Калверт-Льюин.