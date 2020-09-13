"Лисы" победили на выезде со счетом 3:0.
Вест Бромвич – Лестер, Getty Images
13 сентября 2020, 18:12
В матче стартового тура нового сезона английской Премьер-лиги Лестер одержал победу над Вест Бромвичем со счетом 3:0.
В составе "лис" отличился новичок Тимоти Кастань, а нападающий Джейми Варди оформил дубль голами с пенальти.
Вест Бромвич – Лестер 0:3
Голы: Кастань, 56, Варди, 74, 84 (оба – пенальти).
Вест Бромвич: Джонстон – Ферлонг (Харпер, 69), Бартли, Аджайи, О`Ши, Гиббс – Матеус Перейра, Ливермор, Сойерс (Эдвардс, 68), Диангана – Робинсон (Робсон-Кану, 60).
Лестер: Шмейхель – Кастань, Ндиди, Сеюнджю, Джастин – Менди – Перес (Олбрайтон, 67), Прат (Мэддисон, 75), Тилеманс, Барнс – Варди.
Предупреждения: Аджайи – Джастин.