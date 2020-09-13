Англия

Тренер высказался о победе над Тоттенхэмом.

Главный тренер Тоттенхэма Карло Анчелотти прокомментировал выступления своей команды в матче против Тоттенхэма (1:0).

"Игрокам, которые умеют играть в футбол, не нужно много времени, чтобы адаптироваться. Хамес знает, что ему нужно делать, Аллан и Дукуре тоже".

"Я просто сказал им показать свой уровень, и они сделали. У нас была хорошая комбинация в полузащите. В прошлом сезоне у нас были игроки, которые хорошо владели мячом, но играть нужно и без мяча. Хамес не самый быстрый игрок в мире, но у него много качеств".

"Меня не беспокоит физическое состояние и скорость. Если бы меня это волновало, я бы подписал контракт с Усейном Болтом", — сказал Анчелотти BBC.

Ранее свое мнение о поединке высказал главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо.