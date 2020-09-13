Англия

Португалец высказался о неудачном поединке.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо подвел итог матчу, в котором его команда проиграла Эвертону (0:1).

"То, что произошло после забитого мяча, когда у них было больше шансов, является следствием пропущенного мяча и плохой физической подготовкой некоторых игроков".

"То, что произошло перед голом, было хорошей игрой. У нас было два невероятных шанса два хороших сейва от Джордана Пикфорда. Мы не забили. Игра была открытой".

"Мы были ленивы в прессинге. Это следствие плохой подготовки. У некоторых игроков даже не было предсезонной подготовки. У некоторых игроков было неправильное настроение. Я не хочу говорить об этом", — объяснил Моуринью BBC Sport.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм намерен подписать нападающего Уотфорда Троя Дини.