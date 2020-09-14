"Канониры" видят в голкипере замену для Эмильяно Мартинеса.
Рюнар Рунарссон, Getty Images
14 сентября 2020, 09:39
Арсенал находится в поисках усиления позиции №1, сообщает The Telegraph.
По информации источника, "канониры" хотят заполучить Рюнара Рунарссона из Дижона, который станет заменой Эмильяно Мартинеса и будет сменщиком Бернда Лено.
Напомним, что аргентинский футболист близок к переходу в Астон Виллу за 20 миллионов фунтов.
В сезоне-2019/20 исландец отыграл 11 игр в Лиге 1: он пропустил 17 голов.