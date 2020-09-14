Арсенал находится в поисках усиления позиции №1, сообщает The Telegraph

По информации источника, "канониры" хотят заполучить Рюнара Рунарссона из Дижона, который станет заменой Эмильяно Мартинеса и будет сменщиком Бернда Лено. 

Напомним, что аргентинский футболист близок к переходу в Астон Виллу за 20 миллионов фунтов. 

В сезоне-2019/20 исландец отыграл 11 игр в Лиге 1: он пропустил 17 голов. 