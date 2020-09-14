Англия

"Молотобойцы" хотят сохранить в своем составе опорного полузащитника.

После того, как Челси приобретет голкипера Ренна Эдуара Менди, клуб сосредоточит свои усилия на подписании Деклана Райса.

Однако, как сообщает The Athletic, Вест Хэм не намерен продавать своего футболиста в это трансферное окно.

Тем не менее, другие источники сообщают, что "молотобойцы" набивают цену и точно расстанутся со своим игроком за 80 миллионов фунтов.

Отметим, что Райс является воспитанником Челси — до 14 лет он находился в академии "синих".