После того, как Челси приобретет голкипера Ренна Эдуара Менди, клуб сосредоточит свои усилия на подписании Деклана Райса. 

Однако, как сообщает The Athletic, Вест Хэм не намерен продавать своего футболиста в это трансферное окно. 

Тем не менее, другие источники сообщают, что "молотобойцы" набивают цену и точно расстанутся со своим игроком за 80 миллионов фунтов. 

Отметим, что Райс является воспитанником Челси — до 14 лет он находился в академии "синих". 