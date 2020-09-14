"Молотобойцы" хотят сохранить в своем составе опорного полузащитника.
ДЕКЛАН РАЙС, GETTY IMAGES
14 сентября 2020, 10:39
После того, как Челси приобретет голкипера Ренна Эдуара Менди, клуб сосредоточит свои усилия на подписании Деклана Райса.
Однако, как сообщает The Athletic, Вест Хэм не намерен продавать своего футболиста в это трансферное окно.
Тем не менее, другие источники сообщают, что "молотобойцы" набивают цену и точно расстанутся со своим игроком за 80 миллионов фунтов.
Отметим, что Райс является воспитанником Челси — до 14 лет он находился в академии "синих".