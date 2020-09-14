Англия

Вингер может оказаться в Англии.

Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с приобретением крайнего полузащитника Интера Ивана Перишича, сообщает the Telegraph.

По данным источника, "манкунианцы" видят в хорватском футболисте альтернативу Джейдону Санчо, которого не удастся привести в команду в межсезонье.

Напомним, прошедший сезон Перишич провел в аренде в составе Баварии, но мюнхенцы не стали выкупать контракт игрока.

В прошлом сезоне Перишич провел 35 поединков в футболке Баварии, отличившись восемью голами и десятью ассистами. Вместе с "красными" полузащитник выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов