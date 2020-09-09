Германия

"Красные" решили не сохранять в команде хорвата.

Полузащитник Иван Перишич покинул Баварию, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Арендное соглашение хорватского вингера с Баварией подошло к концу, и теперь он вернется в расположение Интера. Мюнхенцы хотели сохранить 31-летнего игрока в команде, но не смогли договориться о трансфере с руководством "нерадзурри".

В прошлом сезоне Перишич провел 35 поединков в футболке Баварии, отличившись восемью голами и десятью ассистами. Вместе с "красными" полузащитник выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также стал победителем Лиги чемпионов.

Действующий контракт Перишича с Интером рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Бавария также рассталась с полузащитником Филиппе Коутиньо.