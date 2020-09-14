Англия

"Горожане" хотят заполучить центрбека мадридского Атлетико.

Манчестер Сити намерен усилить позицию в центре защиты, сообщает AS.

По информации источника, "горожане" предложили 89 миллионов евро Атлетико за Хосе Хименеса. Кроме того, еще пять миллионов причитаются в виде бонусов. Однако "матрасники" не хотят отпускать своего ведущего защитника.

Отметим, что у Хименеса есть клаусула, которая составляет 120 миллионов евро.

Напомним, что прошлым летом Сити приобрел Натана Аке из Борнмута за 41 миллион фунтов.