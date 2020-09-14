"Горожане" хотят заполучить центрбека мадридского Атлетико.
ХОСЕ МАРИЯ ХИМЕНЕС, GETTY IMAGES
14 сентября 2020, 15:28
Манчестер Сити намерен усилить позицию в центре защиты, сообщает AS.
По информации источника, "горожане" предложили 89 миллионов евро Атлетико за Хосе Хименеса. Кроме того, еще пять миллионов причитаются в виде бонусов. Однако "матрасники" не хотят отпускать своего ведущего защитника.
Отметим, что у Хименеса есть клаусула, которая составляет 120 миллионов евро.
Напомним, что прошлым летом Сити приобрел Натана Аке из Борнмута за 41 миллион фунтов.