Англия

Английский хавбек покинул поле уже в первом тайме поединка против Челси.

Брайтон на своем поле потерпел поражение от Челси в поединке первого тура английской Премьер-лиги (1:3).

Этот матч стал для полузащитника Адама Лалланы дебютным за "чаек" в официальных турнирах, однако в концовке первого тайма англичанин получил травму и не смог продолжить игру.

Отметим, что в последний раз Лаллана принимал участие в матче АПЛ в марте этого года, когда выступал за Ливерпуль, а выходил в стартовом составе на поединок чемпионата Англии — в декабре 2019 года.