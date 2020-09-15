Лондонцы вошли в топ-3 по этому показателю.
Брайтон - Челси, getty images
15 сентября 2020, 08:30
В стартовом туре английской Премьер-лиги Челси обыграл на выезде Брайтон со счетом 3:1.
Отметим, что три очка, набранные лондонской командой, стали 2000-ми за их историю выступлений в АПЛ с момента основания турнира.
Челси стал третьей командой, которой удалось преодолеть эту отметку. Выше только Арсенал (2014 очков) и Манчестер Юнайтед (2234).
Ранее победу над "чайками" прокомментировал главный тренер лондонцев Фрэнк Лампард.