Англия

Лондонцы вошли в топ-3 по этому показателю.

В стартовом туре английской Премьер-лиги Челси обыграл на выезде Брайтон со счетом 3:1.

Отметим, что три очка, набранные лондонской командой, стали 2000-ми за их историю выступлений в АПЛ с момента основания турнира.

Челси стал третьей командой, которой удалось преодолеть эту отметку. Выше только Арсенал (2014 очков) и Манчестер Юнайтед (2234).

Ранее победу над "чайками" прокомментировал главный тренер лондонцев Фрэнк Лампард.