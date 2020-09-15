Англия

Английский наставник прокомментировал успех "синих".

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард поделился своим мнением о победе над Брайтоном (3:1) в матче стартового тура АПЛ.

"Мне очень понравилась игра Тимо. Я прекрасно знаю его сильные стороны, и сегодня благодаря своей скорости он смог заработать пенальти. Этот невероятно подвижный центрфорвард станет настоящей угрозой для наших соперников и сможет многое дать своему клубу. Он провел уже несколько матчей и успел набрать форму, что видно на поле.

Я не удивлен голом Джеймса. У него отлично поставлен удар, и мы старались, чтобы он регулярно оказывался на подходящей позиции. Я всегда знал, что он способен на такие голы.

Чтобы проявить себя, молодые игроки должны показывать себя на тренировках и демонстрировать хорошую игру. Рис с этим отлично справляется. На позиции правого защитника у нас есть два высококлассных игрока с несколько различающимися характеристиками, и это является приятной проблемой для меня.

Мы будем лучше. Сегодня мы провели первую официальную игру, сумев поработать вместе лишь четыре дня. В нашем составе дебютировали сразу два новых футболиста, но, несмотря на это, мы продемонстрировали хорошую игру. Сегодня мы были далеки от идеала, но на это требуется время. Важно добиться победы в первом матче сезона, особенно на выезде к столь непростому сопернику. Сегодня мы сделали для этого все необходимо", – приводит слова Лампарда официальный сайт клуба.