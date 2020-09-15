Англия

Габонский форвард продолжит выступать в составе "канониров".

Пьер-Эмерик Обамеянг решил остаться в Арсенале. Как сообщил официальный сайт лондонской команды, 31-летний футболист заключил новое соглашение на три года – до лета 2023.

"Я чувствую себя здесь как дома. Я подписал новый контракт и хочу выступать здесь. Хочу стать легендой Арсенала", — сказал Обамеянг.

Обамеянг выступает за Арсенал с января 2018 года. С тех пор он провел 86 матчей и забил 55 голов.

Напомним, что Обамеянг выиграл два трофея в Арсенале – Кубок Англии и Суперкубок.