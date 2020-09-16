"Ириски" после нескольких трансферов хотят заняться продажами.
ТЕО УОЛКОТТ, GETTY IMAGES
16 сентября 2020, 00:19
До конца трансферного окна Эвертон рассчитывает избавиться от ряда исполнителей.
Как сообщает The Times, "ириски" готовы выслушать предложения по Тео Уолкоту, Гильфи Сигурдссону, Фабиану Делфу, Бернарду, Алексу Ивоби и Джеку Тосуне.
Также клуб не рассчитывает на Янника Боласи, Мухамеда Бешича и Сандро Рамиреса, которые прошлый сезон выступали в арендах за другие команды.
Отметим, что трансферое окно в Англии закрывается 5 октября.