До конца трансферного окна Эвертон рассчитывает избавиться от ряда исполнителей.

Как сообщает The Times, "ириски" готовы выслушать предложения по Тео Уолкоту, Гильфи Сигурдссону, Фабиану Делфу, Бернарду, Алексу Ивоби и Джеку Тосуне.

Также клуб не рассчитывает на Янника Боласи, Мухамеда Бешича и Сандро Рамиреса, которые прошлый сезон выступали в арендах за другие команды.

Отметим, что трансферое окно в Англии закрывается 5 октября.