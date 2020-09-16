Англия

"Ириски" после нескольких трансферов хотят заняться продажами.

До конца трансферного окна Эвертон рассчитывает избавиться от ряда исполнителей.

Как сообщает The Times, "ириски" готовы выслушать предложения по Тео Уолкоту, Гильфи Сигурдссону, Фабиану Делфу, Бернарду, Алексу Ивоби и Джеку Тосуне.

Также клуб не рассчитывает на Янника Боласи, Мухамеда Бешича и Сандро Рамиреса, которые прошлый сезон выступали в арендах за другие команды.

Отметим, что трансферое окно в Англии закрывается 5 октября.