Англия

Голкипер Арсенала продолжит карьеру в Бирмингеме.

Аргентинский голкипер Эмилиано Мартинес перешел из Арсенала в Астон Виллу, сообщил официальный сайт "вилланов". Контракт с 28-летним игроком рассчитан до лета 2024 года.

По неофициальной информации, Астон Вилла отдала за вратаря 16 млн фунтов и еще четыре миллиона прописаны в виде бонусов.

В бирмингемском клубе рассчитывают на Эмилиано Мартинеса как на основного голкипера. Том Хитон все еще отсутствует из-за серьезной травмы, а продлевать отношения с арендованным у Милана Хосе Рейной не стали.

Мартинес, который эмоционально попрощался с Арсеналом, покинул "канониров" после 11 лет в клубе, поскольку хотел иметь твердое место в составе, а не просто подменять Бернда Лено.