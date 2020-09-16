Англия

Аргентинец покидает "канониров" после 11 лет в клубе.

Вратарь Арсенала Эмилиано Мартинес в ближайшее время должен стать игроком Астон Виллы. О сделке еще не объявили официально, но сам голкипер уже попрощался с "канонирами".

"Спасибо, Арсенал. Я не могу быть более счастливым, уходя из Арсенала через парадную дверь, когда клуб и болельщики меня поддерживают", — заявил Эмилиано на своем видео в Инстаграме.

"Я провел 11 лет в клубе. Хоть иногда это и был сложный путь для меня, хоть я и настрадался за этот период, сегодня я счастлив. Я пытался показать молодым вратарям, что упорный труд приносит плоды. Когда ты тяжело работаешь, не будешь все время счастлив. Иногда у тебя будут разочарования и сложные времена. В Арсенале все меня понимают и поддерживают мое решение. Болельщики Арсенала всегда были со мной, я чувствовал их любовь".

"Даже когда Бернд травмировался, я получил множество сообщений вроде "мы в тебя верим", "ты наш вратарь". Они придали мне уверенности, помогли выигрывать матчи и сделали тем, кем я являюсь сейчас. Болельщики понимают мою историю и им нравится то, как я работал в клубе. Я счастлив, что был частью семьи Арсенала 11 лет".



В прошлом сезоне Мартинес заменил травмированного Бернда Лено и помог "канонирам" выиграть Кубок Англии, а в начале этой кампании вместе с командой завоевал еще и Суперкубок Англии. Он был готов остаться в клубе, но только при условии, что будет основным вратарем команды.