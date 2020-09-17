"Ириски" не закончили свою трансферную активностью.
Карло Анчелотти, getty images
17 сентября 2020, 08:21
Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти подтвердил, что намерен пригласить в свою команду нового центрального защитника.
"Есть возможность найти защитника, и я думаю, что мы должны это сделать", — цитирует Анчелотти Goal.
Напомним, в текущее трансферное окно "ириски" уже приобрести троих полузащитников — Хамеса Родригеса, Абдулайе Дукуре и Аллана.
Ранее сообщалось, что главной целью Эвертона на позицию центрбека остается футболист Челси Фикайо Томори.