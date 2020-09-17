Англия

"Ириски" не закончили свою трансферную активностью.

Главный тренер Эвертона Карло Анчелотти подтвердил, что намерен пригласить в свою команду нового центрального защитника.

"Есть возможность найти защитника, и я думаю, что мы должны это сделать", — цитирует Анчелотти Goal.

Напомним, в текущее трансферное окно "ириски" уже приобрести троих полузащитников — Хамеса Родригеса, Абдулайе Дукуре и Аллана.

Ранее сообщалось, что главной целью Эвертона на позицию центрбека остается футболист Челси Фикайо Томори.