Англия

Защитник Челси может провести ближайший сезон на Гудисон Парк.

Эвертон в ближайшее время может взять в годичную аренду у Челси защитника Фикайо Томори, сообщает ESPN. Также интерес к защитнику проявляли Ньюкасл и Ренн, но именно "ириски" лидируют в этой борьбе.

Томори в позапрошлом сезоне играл за Дерби Каунти под руководством Фрэнка Лампарда, а в прошлой кампании под его же началом стал важным игроком первой команды Челси. Это помогло Томори получить вызов в сборную Англии и дебютировать за нее в ноябре 2019.

Однако Томори не сыграл ни минуты после возобновления чемпионата после коронавирусной паузы, а появление в Челси Тиаго Силвы ставит под еще больший вопрос краткосрочные перспективы Фикайо в клубе.

В декабре Томори подписал пятилетний контракт с Челси. Фрэнк Лампард продолжает верить в талант защитника, но клуб хочет, чтобы он набирался опыта в Премьер-лиге.

Пока что Эвертон укрепил только полузащиту команды, подписав Аллана (Наполи), Хамеса Родригеса (Реала) и Абдулайе Дукуре (Уотфорд).