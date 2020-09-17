Англия

Однако "канониры" пока не достигли соглашения с Лионом.

Главной целью Арсенала в текущее трансферное окно по-прежнему является полузащитник Лиона Хуссем Ауар. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главный тренер "канониров" Микель Артета лично хочет видеть в своей команде 22-летнего француза, который способен обеспечить креативность в линии полузащиты.

Арсенал еще две недели назад согласовал условия личного контракта с Ауаром, однако пока не достиг договоренности с Лионом касательно суммы компенсации за его футболиста.

Ранее сообщалось, что "ткачи" готовы отпустить Хуссема Ауара в Арсенал только за 60 миллионов евро. Французский хавбек, в свою очередь, хотел бы продолжить карьеру на Эмирейтс Стэдиум.