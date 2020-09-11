Англия

Француза считают настоящим топ-игроком в руководстве и тренерском штабе "канониров".

Одной из главных целей Арсенала в текущее трансферное окно является полузащитник Хуссем Ауар, однако подписанию этого многообещающего футболиста препятствуют финансовые запросы Лиона.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что "ткачи" отклонили предложение северолондонского клуба, который хотел включить в сделку по 22-летнему французу своего хавбека Маттео Гендузи.

Лион не хочет соглашаться на какие-любые обмены футболистами и намерен выручить с продажи Ауара 60 миллионов евро. При этом сам француз заинтересован в продолжении карьеры в английской Премьер-лиге, а в стане "канониров" высоко оценивают его способности.

Таким образом, Арсеналу необходимо выплатить вышеупомянутую сумму, чтобы заполучить Хуссема Ауара. После отказа Лиона новых предложений "канониры" пока не делали и сообщалось, что они окончательно вышли из переговоров.