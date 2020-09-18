Англия

Лондонский клуб просрочил платеж и до сих пор должен денег немецкому клубу.

Вест Хэм по-прежнему не рассчитался с Айнтрахтом за Себастьяна Алле, сообщает The Times.

По информации источника, немецкий клуб обратился в ФИФА, в результате чего организация потребовала, чтобы "молотобойцы" осуществили последний транш в размере 5,2 миллионов фунтов.

Напомним, что Алле – рекордное приобретение Вест Хэма. Клубы год назад договорились о цене в 45 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне он отыграл 36 матчей и забил девять голов.