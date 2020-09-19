Защитник Порту, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ.
АЛЕКС ТЕЛЛЕС, GETTY IMAGES
19 сентября 2020, 00:51
Манчестер Юнайтед вступил в переговоры по левому защитнику Порту Алексу Теллесу, сообщил журналист Мохамед Бухафси.
По его информации, 27-летний футболист согласовал личный контракт на пять лет. Что касается португальского клуба, то он готов расстаться со своим футболистом.
Так как соглашение Теллеса с Порту рассчитано на один сезон, сумма трансфера не будет высокой. Ожидается, что игрока готовы отпустить за 20 миллионов евро.
Отметим, что интерес к Теллесу также проявляет ПСЖ, но парижане еще не решили, вступать ли в борьбу за игрока.