Англия

Нападающий по-прежнему не может восстановиться из-за повреждения.

В конце июня Серхио Агуэро получил травму и перенес успешную операцию на колене.

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, все идет не так гладко и нападающий может пропустить еще два месяца из-за повреждения.

"Агуэро — не тот парень, который быстро восстанавливается после травм. Он до сих пор не провел с нами ни одной тренировки", — сказал Пеп Гвардиола.

Кроме того, маловероятно, что Агуэро сыграет 7 ноября против Ливерпуля на Этихаде в рамках Премьер-лиги.