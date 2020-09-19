Нападающий по-прежнему не может восстановиться из-за повреждения.
СЕРХИО АГУЭРО, GETTY IMAGES
19 сентября 2020, 01:15
В конце июня Серхио Агуэро получил травму и перенес успешную операцию на колене.
Тем не менее, как сообщает Sky Sports, все идет не так гладко и нападающий может пропустить еще два месяца из-за повреждения.
"Агуэро — не тот парень, который быстро восстанавливается после травм. Он до сих пор не провел с нами ни одной тренировки", — сказал Пеп Гвардиола.
Кроме того, маловероятно, что Агуэро сыграет 7 ноября против Ливерпуля на Этихаде в рамках Премьер-лиги.
В прошлом сезоне Агуэро провел 32 поединка в футболке "горожан", забив 23 гола и совершив 4 ассиста.