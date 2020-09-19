В конце июня Серхио Агуэро получил травму и перенес успешную операцию на колене. 

Тем не менее, как сообщает Sky Sports, все идет не так гладко и нападающий может пропустить еще два месяца из-за повреждения. 

"Агуэро — не тот парень, который быстро восстанавливается после травм. Он до сих пор не провел с нами ни одной тренировки", — сказал Пеп Гвардиола. 

Кроме того, маловероятно, что Агуэро сыграет 7 ноября против Ливерпуля на Этихаде в рамках Премьер-лиги. 

В прошлом сезоне Агуэро провел 32 поединка в футболке "горожан", забив 23 гола и совершив 4 ассиста. 