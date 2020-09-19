Англия

Второй эпизод привел к красной не только для Кирана, но и для тренера ВБА Славена Билича.

Хавбек Эвертона Хамес Родригес забил свой первый гол за "ирисок" во втором матче за клуб. Колумбиец отличился на 45-й минуте матча с Вест Бромвич Альбион. Он получил мяч перед штрафной от Ришарлисона и пробил точно в угол.

Минуту спустя Хамес оказался на фланге рядом с Кираном Гиббсом. Колумбиец врезался в англичанина, а тот в ответ решил ударить Родригеса в челюсть, за что получил красную карточку.

После свистка на перерыв тренер Вест Бромвича Славен Билич эмоционально спорил с арбитром, за что тоже получил красную карточку.

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу Эвертона. За "ирисок" также забил Доминик Калверт-Льюин, а у ВБА отличился Грэйди Диангана.