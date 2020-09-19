Англия

"Канониры" определились с желаемыми футболистами.

Арсенал намерен в текущее трансферное окно приобрести полузащитника Лиона Хуссема Ауара и хавбека Атлетико Томаса Партея, сообщает Express.

СМИ утверждали, что "канониры" уже вели переговоры с французами о трансфере Ауара, но первое предложение не устроило "ткачей".

По данным источника, среди прочих целей, Арсенал рассматривает вариант с приобретением голкипера Брентфорда Давида Рая.

Ранее сообщалось, что в услугах Партея также заинтересован миланский Интер.