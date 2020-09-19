"Канониры" определились с желаемыми футболистами.
Томас Партей, getty images
19 сентября 2020, 19:50
Арсенал намерен в текущее трансферное окно приобрести полузащитника Лиона Хуссема Ауара и хавбека Атлетико Томаса Партея, сообщает Express.
СМИ утверждали, что "канониры" уже вели переговоры с французами о трансфере Ауара, но первое предложение не устроило "ткачей".
По данным источника, среди прочих целей, Арсенал рассматривает вариант с приобретением голкипера Брентфорда Давида Рая.
Ранее сообщалось, что в услугах Партея также заинтересован миланский Интер.